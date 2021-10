O’Donnell Park to host Noamh Conaill v Kilcar

The O'Donnell Park in Letterkenny will host one of the Donegal Senior Championship semi finals next weekend.

The Donegal CCC have confirmed the last four clash of the holders Naomh Conaill and Kilcar will be played in Letterkenny on Sunday with a 1.45pm throw in.

That game is a repeat of last years delayed final.

The first semi final will take place on Saturday 23rd between St Michael's and St Eunan's in MacCumhaill Park, Ballybofey at 5pm.

Both games will be LIVE on Highland Radio in association with Highland Motors, Letterkenny.

The full fixture schedule for the weekend of the 23rd24th October is below:

Michael Murphy Sports Senior A Football Championship – Semi-finals

Senior Championship

Saturday Oct 23, Páirc Sheáin Mhic Cumhaill, Naomh Micheál v Naomh Ádhamhnáin, 17:00

Sunday, Oct 24, Páirc Ui Dhomhnaill, Naomh Conaill v Cill Chartha, 13:45

Senior A Football Championship Relegation Quarterfinals

Saturday Oct 23, Ionad CLG Dhún na nGall, Conmhaigh, Na Cealla Beaga v Gleann Fhinne, 12:00

Sunday Oct 24, Ionad CLG Dhún na nGall, Conmhaigh, Na Ceithre Máistír v An Tearmann, 12:00

Michael Murphy Sports Senior B Football Championship – Semi-finals

Saturday Oct 23, Páirc Sheáin Mhic Cumhaill, Naomh Ádhamhnáin v Gaoth Dobhair, 15:00

Sunday Oct 24, Páirc Ui Dhomhnaill, Sean MacCumhaill v Ard an Ratha, 16:00

Michael Murphy Sports Intermediate A Football Championship – Semi-finals

Saturday Oct 23, Páirc Ui Dhomhnaill, An Clochán Liath v Naomh Columba, 14:30

Sunday Oct 24, Páirc Sheáin Mhic Cumhaill, Cloich Cheann Fhaola v Buncranncha, 17:00

Michael Murphy Sports Intermediate B Football Championship – Semi-finals

Saturday Oct 23, Páirc Ui Dhomhnaill, Cloich Cheann Fhaola v Naomh Columba, 12:30

Sunday Oct 24, Páirc Sheáin Mhic Cumhaill, An Clochán Liath v Buncranncha, 15:00

Michael Murphy Sports Junior A Football Championship – Quarter-finals

Saturday Oct 23, Páirc na Dunaibh, Na Dunaibh v Naomh Pádraig Uisce Chaoin, 13:00

Sunday Oct 24, Páirc na nGael, Gaeil Leitir Ceannain v Bun and Phobail, 15:00

Michael Murphy Sports Junior A Football Championship – Semi-finals

Saturday Oct 24, Páirc na Dunaibh, Gaeil Leitir Ceannain v Na Dunaibh, 15:00

Sunday Oct 24, Páirc Aodh Rua, Naomh Pádraig Leifear v Roibeard Eimíd, 13:00

Venues for the Weekend Knock-out Games

Páirc Sheáin Mhic Cumhaill

Saturday Oct 23, Senior B, Naomh Ádhamhnáin v Gaoth Dobhair, 15:00

Saturday Oct 23, Senior A, Naomh Micheál v Naomh Ádhamhnáin, 17:00

Sunday Oct 24, Intermediate B, An Clochán Liath v Buncranncha, 14:00

Sunday Oct 24, Intermediate A, Cloich Cheann Fhaola v Buncranncha, 17:00

Páirc Uí Dhomhnaill

Saturday Oct 23, Intermediate B, Cloich Cheann Fhaola v Naomh Columba, 12:30

Saturday Oct 23, Intermediate A, An Clochán Liath v Naomh Columba, 14:30

Sunday, Oct 24, Senior A, Naomh Conaill v Cill Chartha, 13:45

Sunday Oct 24, Senior B, Sean MacCumhaill v Ard an Ratha, 16:00

Ionad CLG Dhún na nGall – Senior Relegation Quarterfinals

Saturday Oct 23, Na Cealla Beaga v Gleann Fhinne, 12:00

Sunday Oct 24, Na Ceithre Máistír v An Tearmann, 12:00

Páirc na Dunnaibh

Saturday Oct 23, Junior A Quarterfinal, Na Dunaibh v Naomh Pádraig Uisce Chaoin, 13:00

Saturday Oct 23, Junior B Semi-final, Gaeil Leitir Ceannain v Na Dunaibh, 15:00

Páirc na nGael

Sunday Oct 24, Junior A, Quarter-final Gaeil Leitir Ceannain v Bun and Phobail, 15:00

Páirc Aodh Rua

Sunday Oct 24, Junior B Semi-final, Naomh Pádraig Leifear v Roibeard Eimíd, 13:00