Donegal club champions to face Derry winners in Ulster First Round

The draws for the 2021 AIB Ulster Football and Hurling Club Championships were made at a meeting of the Ulster CCC on Monday evening.

As 2021 Ulster Senior Football Championship winners, Tyrone were excluded from the Ulster Club Championship Senior & Intermediate First Round draw.

The Donegal senior winners this year will face the Derry champions in the first round with the winners to meet the champions on Monaghan in the quarter finals.

The full draws are below.

AIB Ulster GAA Football Senior Club Championship

First Round (Saturday 20 / Sunday 21 November)

(a) Dún na nGall V Doire

Quarter Finals (Saturday 04 / Sunday 05 December)

(b) Tír Eoghain V Fear Manach

(c) Aontroim V Ard Mhacha

(d) An Cabhán V An Dún

(e) Muineachán V (a) Dún na nGall / Doire

Semi Finals (Saturday 18/ Sunday 19 December)

SF1 (b) V (c)

SF2 (d) V (e)

Final (Saturday 15 / Sunday 16 January)

SF1 Winner V SF2 Winner

All-Ireland Semi Final (Saturday 29 / Sunday 30 January)

AIB Ulster GAA Football Intermediate Club Championship

First Round (Saturday 20 / Sunday 21 November)

(a) Dún na nGall V Doire

Quarter Finals (Saturday 04 / Sunday 05 December)

(b) Tír Eoghain V Fear Manach

(c) Aontroim V Ard Mhacha

(d) An Cabhán V An Dún

(e) Muineachán V (a) Dún na nGall / Doire

Semi Finals (Saturday 18/ Sunday 19 December)

SF1 (b) V (c)

SF2 (d) V (e)

Final (Saturday 8 / Sunday 9 OR Saturday 15 / Sunday 16 January)

SF1 Winner V SF2 Winner

All-Ireland Semi Final (Saturday 22 / Sunday 23 OR Saturday 29 / Sunday 30 January)

AIB Ulster GAA Football Junior Club Championship

First Round (Saturday 20 / Sunday 21 November)

(a) Muineachán V Tír Eoghain

Quarter Finals (Saturday 27 / Sunday 28 November)

(b) An Cabhán V Aontroim

(c) Fear Manach V Doire

(d) An Dún V Dún na nGall

(e) Ard Mhacha V (a) Muineachán/Tír Eoghain

Semi Finals (Saturday 11 / Sunday 12 December)

SF1 (b) V (c)

SF2 (d) V (e)

Final (Saturday 18 / Sunday 19 December)

SF1 Winner V SF2 Winner

Twinning Final (Saturday 08 / Sunday 09 January)

Ulster Winners V British Champions (Home)

All-Ireland Semi Final (Saturday 29 / Sunday 30 January)

AIB Ulster GAA Hurling Senior Club Championship

(Year 2 of 3)

Semi Final (Saturday 11 / Sunday 12 December)

Aontroim V Doire

Final (Saturday 08 / Sunday 09 January)

An Dún V Semi Final Winner

All-Ireland Semi Final (Saturday 22 / Sunday 23 January)

AIB Ulster GAA Hurling Intermediate Club Championship

(Aontroim, Ard Mhacha, Doire, An Dún, Fear Manach and Tír Eoghain)

Quarter Finals (Saturday 27 / Sunday 28 November)

(a) Aontroim V Tír Eoghain

(b) Fear Manach V An Dún

Semi Finals (Saturday 11 / Sunday 12 December)

SF1 (a) V (b)

SF2 Ard Mhacha V Doire

Final (Saturday 08 / Sunday 09 January)

SF1 Winner V SF2 Winner

All-Ireland Semi Final (Saturday 22 / Sunday 23 January)

AIB Ulster GAA Hurling Junior Club Championship

(Aontroim, Ard Mhacha, An Cabhán, Doire, Dún na nGall, An Dún, Muineachán and Tír Eoghain)

Quarter Finals (Saturday 27 / Sunday 28 November)

(a) Ard Mhacha V Dún na nGall

(b) Aontroim V Tír Eoghain

(c) An Cabhán V Doire

(d) Muineachán V An Dún

Semi Finals (Saturday 11 / Sunday 12 December)

SF1 (a) V (b)

SF2 (c) V (d)

Final (Saturday 18 / Sunday 19 December)

SF1 Winner V SF2 Winner

Twinning Final (Saturday 08 / Sunday 09 January)

Ulster Winners V British champions (Away)

All-Ireland Semi Final (Saturday 22 / Sunday 23 January)