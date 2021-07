18 to 34 year olds to be vaccinated in pharmacies from Monday.

18 to 34 year olds will be able to get Johnson and Johnson Covid vaccinations in pharmacies from next Monday.

While the vaccine portal will open to that age group to get a dose of AstraZeneca or J&J in a vaccine centre from July 12th.

The registration portal for 30 to 34 year olds to get mRNA vaccines like Pfizer will open next Friday.

Health Minister Stephen Donnelly has said there will be a substantial speeding up of the vaccine roll-out for younger people...............

List of participating pharmacies in Donegal -

Annagry Pharmacy AnnagryCo. DonegalAnnagryDonegalF94 F4E3 074 9562654 Opening Hours:

09:00 - 18:00

Begleys Pharmacy The DiamondDonegal TownDonegalDonegalF94Y5NX 074 972 1232 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-18:30, Sat 09:00-18:00

Bonners Pharmacy Main StreetBallybofeyBallybofeyDonegalF93 Y48P 074 913 1027 Opening Hours:

Mon-Sun 09:00-18:00

Boots 4-6 Lower Main StreetLetterkennyLetterkennyDonegalF92 XR63 074 912 5499 Opening Hours:

8.30- 6 Monday - Saturday

Boots Unit8 Letterkenny Retail Park Letterkenny Co. DonegalLetterkennyDonegalF92 HE97 021 4275523 Opening Hours:

Mon-Wed 9-6pm, Thurs-Fri 9-8pm, Sat 9-6pm, Sun & Bank holidays 11-6pm

Brennans Buncrana Ardaravan SquareBuncranaBuncranaDonegalF93 K650 074 9322222 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-18:30, Sat 09:30-17:00

Brennans Clonmany Market SquareClonmanyClonmanyDonegalF93 W5R6 074 9378584 Opening Hours:

Mon-Fri 0900-1800

Brennans Pharmacy Creeslough Main St Creeslough Co. DonegalCreesloughDonegalF92 CH21 074 913 8610 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-18:00

Cara Bundoran Main StreetBundoranBundoranDonegalF94 C584 071 9841776 Opening Hours:

Mon-Sat 9-6.30, Sun 11.30-6.30pm, Bank holiday 11-6pm

CaraDonegal Unit 5-6, Donegal Town Shopping CentreDonegalDonegal Opening Hours:

Not available

CaraKillybegs Main Street,KillybegsDonegal Opening Hours:

Not available

Carn Pharmacy Unit 1Millbrae Bus ParkCarndonaghDonegalF93 RK76 074 9374962 Opening Hours:

Mon - Fri 09.00 - 18.00, Sat 09.30 - 18.00

Carrigart Pharmacy Main StreetCarrigartCarrigartDonegalF92 TF44 074 915 5772 Opening Hours:

9:30-6 mon-sat

Chemist Connect Unit 5 Devlin Complex Bridgend Co. DonegalBridgendDonegalF93 K03Y 074 9368744 Opening Hours:

Mon-Fri 09:30-18:00, Sat 10:00-14:00

Eske Pharmacy Main StreetDonegal TownDonegalDonegalF94 NPX2 074 9722033 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-20:00, Sat 10:00-19:00

FlatleysCarePlusPharmacy Pound Street,StranorlarDonegal Opening Hours:

Not available

GlentiesMedicalHall Main Street,GlentiesDonegal Opening Hours:

Not available

Haven Pharmacy Shore Road Killybegs Co. DonegalKillybegsDonegalF94Y9TV 074 9732640 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-18:30, Sat 10:00-17:00, Closed Bank Holidays

Healthwise (Foyle) Market SquareMovilleMovilleDonegalF93RH92 074 938 2929 Opening Hours:

9:30-6 mon-fri

Healthwise (Tierneys) Lower Main StreetBuncranaBuncranaDonegalF93XT0C 074 936 2412 Opening Hours:

Mon-Fri: 9.30am-6.30pm, Sat: 9.30am-6pm

Healthwise(Ballyraine) Unit 1, Park House, Ballyraine,LetterkennyDonegal Opening Hours:

Not available

Healthwise(Foyleview) Bridge Street,LiffordDonegal Opening Hours:

Not available

Inish Pharmacy Unit 1 Carndonagh Shopping CentreCarndonaghCarndonaghDonegalF93DD86 074 93 29324 Opening Hours:

Mon-Sat 9-6pm Sun & bank holidays 12-2pm

Inish Pharmacy Railway Rd BuncranaBuncranaDonegalF93WK25 074 9362784 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-18:15, Sat 09:30-18:00, Closed Sun and Bank Holidays

Life Pharmacy Britton's Main StreetDonegal TownDonegalDonegalF94KW2P 074 9721008 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-20:00, Sat 09:30-19:00, Sun 12:00-18:00

Lloyd's Pharmacy Unit 4Letterkenny Town CentreLetterkennyDonegalF92F252 074 9102070 Opening Hours:

9-6 Mon-Wed, 9-7:30 Th-Fr, 9-6 Sat

McFadden's Pharmacy Unit 2Larkin HouseOldtown RdDonegalF92D7YF 074 9121369 Opening Hours:

9:00-18:00 M-F, 9:30-18:00 Sat

McFadden's Pharmacy Letterkenny Shopping CentreLetterkennyLetterkennyDonegalF92K681 0749 122304 Opening Hours:

Mon-Sat 09:00-18:00, Closed Bank Holidays

McNeills Pharmacy No 51 The DiamondCarndonagh Co. DonegalCarndonaghDonegalF93 XYX7 074 937 4120 Opening Hours:

Mon-Sat: 10am-6pm

Mullan's Pharmacy Unit 2-3 Supervalu Shopping CentreCarndonaghCarndonaghDonegalF93 E337 074 9373647 Opening Hours:

Mon-Sat 09:00-18:00

Murrays Convoy Main StreetConvoyConvoyDonegalF93 HF83 074 910 1790 Opening Hours:

Mon-Fri 9.30-6pm, Sat 9.30-1.30pm

NK Pharmacy Navenny Shopping Centre Ballybofey Co. DonegalBallybofeyDonegalF93 XY17 074 9131375 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-20:00, Sat 09:00-18:00, Closed Bank Holidays and Sundays

O'Donnells Pharmacy Main StreetDungloeDungloeDonegalF94 N7VT 074 952 1386 Opening Hours:

Mon-Fri 08:45-6:30, Sat 09:00-17:30, Closed Sun and Bank Holidays

O'Donnells Pharmacy StranacorkraDerrybegDerrybegDonegalF92 X968 074 9532255 Opening Hours:

Mon-Fri 09:00-19:00, Sat 09:00-18:00, Closed Sun and Bank Holidays

Pillbox Pharmacy BallyshannonCo. DonegalBallyshannonDonegalF94 K6FW 071 9851183 Opening Hours:

Mon-Sat 08:30-18:00