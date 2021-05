Times and Dates confirmed for Ulster Championship

The Ulster Council CCC have confirmed the dates and times for the up coming 2021 Ulster Senior Championship with Donegal kicking things off on Sunday 27th June at 1.15pm in the afternoon away to Down at Pairc Esler.

2021 Ulster GAA Football Senior Championship

First Round (Sunday 27 June)

An Dún V Dún na nGall at Páirc Esler (1.15pm)

Quarter Final (Saturday 03 July)

Muineachán V Fear Manach at St Tiernach’s Park (3.30pm)

Quarter Final (Sunday 04 July)

Ard Mhacha V Aontroim at Athletic Grounds (3.30pm)

Quarter Final (Saturday 10 July)

Tír Eoghain V An Cabhán at Healy Park (4.30pm)

Quarter Final (Sunday 11 July)

Doire V An Dún / Dún na nGall (4.00pm)

If Doire V An Dún at Celtic Park,

If Doire V Dún na nGall at Páirc MacCumhaill

Semi Final (Saturday 17 July)

Ard Mhacha / Aontroim V Muineachán / Fear Manach (4.00pm)

Semi Final (Sunday 18 July)

Tír Eoghain / An Cabhán V An Dún / Dún na nGall / Doire (2.00pm)

Senior Football Final (Sunday 01 August) (3.15pm)