Five of Donegal’s seven LEAs record falls in Covid cases

Five of the seven Local Electoral Areas in Donegal have seen slight reductions in the number of Covid-19 cases recorded in the 14 days to last Monday evening.

Despite a fall of 26 from the previous week, the Lifford Stranorlar total of 132 still represents Donegal's highest incidence rate of 509.9 per 100,000 people.

South Inishowen had a total of 113 cases, up four, giving a rate of 505.2.

North Inishowen recorded 57 cases, down 18, an incidence rate of 336, while Donegal's rise of seven cases brought the total there to 85, a rate of 320.9.

Letterkenny's total of 82 was down four, giving a rate of 275.3, while Glenties was down two at 37, a rate of 154.7.

With a fall of four, Milford recorded 16 cases, a rate of 116.2 per 100,000 people.

Comparative figures for the past five weeks -

The latest figures on the number of cases per electoral area in Donegal have been released and covers the 14 days up to October 19 (last Monday)

↘️North inishowen: 57 cases ( 336 cases per 100k)

↗️South Inishowen:113 cases ( 505.2 cases per 100k)

↘️Milford: 16 cases (116.2 cases per 100k)

↘️Letterkenny 82 cases ( 275.3 cases per 100k)

↘️Lifford/Stranorlar 132 cases(509.9 cases per 100k)

↘️Glenties 37 cases (154.7 cases per 100k)

↗️Donegal 85 cases ( 320.9 cases per 100k)

Previous 14 day figures up to October 12

North inishowen: 75 cases (442.1 per 100k)

South Inishowen: 109 ( 487.3 cases per 100k)

Milford: 20 cases ( 145.2 cases per 100k)

Letterkenny 86 ( 288.7 cases per 100k)

Lifford/Stranorlar 158 ( 610.3 per 100k)

Glenties 39 (163 cases per 100k)

Donegal 78 (294 cases per 100k)

Previous 14 day figures up to October 5

North inishowen: 59 cases (347.8 per 100k)

South Inishowen: 54 cases ( 241.4 per 100k)

Milford: 16 cases ( 116.4 per 100k)

Letterkenny: 99 cases ( 332.2 cases per 100k)

Lifford/Stranorlar: 159 cases ( 602.6 per 100k)

Glenties: 29 cases (121.2 cases per 100k)

Donegal: 51 cases (192.5 cases per 100k)

Previous 14 day figures up to September 28

North inishowen: 19 cases (112 per 100k)

South Inishowen: 26 ( 116.2 cases per 100k)

Milford: 10 cases ( 72.6 cases per 100k)

Letterkenny 59 ( 198 cases per 100k)

Lifford/Stranorlar 156 ( 606.2 per 100k)

Glenties 34 (142.1 cases per 100k)

Donegal 17 (64.2 cases per 100k)

Precious 14 day figures, up to September 21, below

North inishowen: less than 5 cases

South Inishowen: 13 (58.1 cases per 100k)

Milford: 5 cases (36.3 cases per 100k)

Letterkenny 24 (80.6 cases per 100k)

Lifford/Stranorlar 87 (336.1 cases per 100k)

Glenties less than 22 (92 cases per 100k)

Donegal 8 (30.2 cases per 100k)