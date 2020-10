14 day incidence rate in Lifford/ Stranorlar has almost doubled

The incidence rate of Covid-19 in the Lifford/ Stranorlar area has almost doubled.

Latest figures show in the 14 days up to Monday, September 28th, the rate of infection in the area per 100,000 is 606.2 with 156 confirmed cases.

The electoral area with the lowest number of reported cases of the virus is Milford with 10.

Latest figures on the number of cases per electoral area in Donegal for 14 days up to September 28th:

North inishowen: 19 cases (112 per 100k)

South Inishowen: 26 ( 116.2 cases per 100k)

Milford: 10 cases ( 72.6 cases per 100k)

Letterkenny 59 ( 198 cases per 100k)

Lifford/Stranorlar 156 ( 606.2 per 100k)

Glenties 34 (142.1 cases per 100k)

Donegal 17 (64.2 cases per 100k)

Previous 14 day figures, up to September 21st:

North inishowen: less than 5 cases

South Inishowen: 13 (58.1 cases per 100k)

Milford: 5 cases (36.3 cases per 100k)

Letterkenny 24 (80.6 cases per 100k)

Lifford/Stranorlar 87 (336.1 cases per 100k)

Glenties less than 22 (92 cases per 100k)

Donegal 8 (30.2 cases per 100k)