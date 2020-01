Derry make four changes for Donegal visit

Senior football manager Rory Gallagher has named the Derry team to face Donegal in Wednesday night’s Bank of Ireland Dr McKenna Cup Rd 3 fixture at Celtic Park.

The starting line up sees four changes form the side which stared the defeat to Monaghan, Odhran Lynch, Conor Doherty, Carlus McWilliams and Niall Toner come into the 15 with Thomas Mallon, Declan Cassidy, Padraig Cassidy and Oisin McWilliams dropping out.

The Derry v Donegal game will be LIVE on Highland Radio as from the 8pm throw in.

1. Odhrán Lynch (Machaire Fiolta)

2. Conor McCluskey (Machaire Fiolta)

3. Padraig McGrogan (Droichead Nua)

4. Ryan Dougan (An Gleann)

5. Conor Doherty (Droichead Nua)

6. Carlus McWilliams (Baile na Scrine)

7. Shea Downey (Leamhaigh)

8. Emmett Bradley (An Gleann)

9. Ciaran McFaul (An Gleann)

10. Danny Tallon (An Gleann)

11. Niall Toner (Leamhaigh)

12. Eoghan Duffy (Forghleann)

13. Ben McCarron (Baile Stil)

14. Ryan Bell (Baile an Doire)

15. Christopher Bradley (Sleacht Neill)

16. Thomas Mallon (An Lúb)

17. Sean F Quinn (Suitreach)

18. Gareth McKinless (Baile an Doire)

19. Conor McAtamney (Suitreach)

20. Oisin McWilliams (Suitreach)

21. Conor McGrogan (Droichead Nua)

22. Declan Cassidy (Baile Eachaidh)

23. Patrick Kearney (Suitreach)

24. Cathal Mulholland (An Gleann)

25. Oran Armstrong (Clóidigh)

26. Peter Hagan (Beannchar)