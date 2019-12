Dr McKenna Cup fixtures announced

The 2020 Bank of Ireland Dr McKenna Cup fixtures have been announced. They are as follows:

Section A: Muineachán, Dún na nGall & Doire

Section B: Aontroim, An Dún & Fear Manach

Section C: Ard Mhacha, Tír Eoghain & An Cabhán

Round 1 Sunday 29 December (2.00pm):

Section A: Muineachán V Doire at St Tiernach’s Park

Section B: Fear Manach V An Dún at Brewster Park

Section C: An Cabhán V Ard Mhacha at Kingspan Breffni

Round 2 Sunday 05 January (2.00pm):

Section A: Dún na nGall V Muineachán at Páirc MacCumhaill

Section B: Aontroim V Fear Manach at Antrim venue

Section C: Tír Eoghain V An Cabhán at Healy Park

Round 3 Wednesday 08 January (8.00pm):

Section A: Doire V Dún na nGall at Celtic Park

Section B: An Dún V Aontroim at Páirc Esler

Section C: Ard Mhacha V Tír Eoghain at Athletic Grounds

Semi Finals Sunday 12 January

Section C Winner V Section B Winner

Section A Winner V Best Runner Up

Final Saturday 18 January