Six Donegal All Star Nominees

Donegal have 6 players among the 2019 PWC All Star nominations.

Shaun Patton, Stephen McMenamin, Michael Murphy, Ryan McHugh, Jamie Brennan and Patrick McBrearty are listed in the 45.

Tyrone have 3 – Ronan McNamee, Cathal McShane snd Mattie Donnelly while the other nominees from Ulster are Jarlath Og Burns and Rian O’Neill Armagh and Conor Moynagh Cavan.

All Ireland Champions Dublin top the list with 13 while beaten finalists Kerry have 9.

Dublin have made it a clean sweep of nominees for the GAA GPA footballer of the year award for the second season in a row, with Stephen Cluxton, Jack McCaffrey and Con O’Callaghan to be voted on by their fellow peers before an announcement is made live on PwC All-Star night on Friday, November 1.

The Young Footballer of the Year shortlist sees Armagh’s Rían Ó Neill, Kerry’s David Clifford and Seán Ó Shea battle for the prize.

All Star Nominations.

Goalkeepers

1. Stephen Cluxton (Dublin)

2. Shaun Patton (Donegal)

3. Shane Ryan (Kerry)

Defenders

1. David Byrne (Dublin)

2. Jack McCaffrey (Dublin)

3. James McCarthy (Dublin)

4. Mick Fitzsimons (Dublin)

5. John Small (Dublin)

6. Paul Murphy (Kerry)

7. Tadhg Morley (Kerry)

8. Tom O’Sullivan (Kerry)

9. Colm Boyle (Mayo)

10. Paddy Durcan (Mayo)

11. Chris Barrett (Mayo)

12. Stephen McMenamin (Donegal)

13. Ryan McHugh (Donegal)

14. Donal Keogan (Meath)

15. Conor McGill (Meath)

16. Conor Moynagh (Cavan)

17. Ronan McNamee (Tyrone)

18. Niall Daly (Roscommon)

Midfielders

1. Brian Fenton (Dublin)

2. Michael Darragh Macauley (Dublin)

3. David Moran (Kerry)

4. Aidan O’Shea (Mayo)

5. Jarlath Óg Burns (Armagh)

6. Bryan Menton (Meath)

Forwards

1. Ciarán Kilkenny (Dublin)

2. Brian Howard (Dublin)

3. Paul Mannion (Dublin)

4. Dean Rock (Dublin)

5. Con O’Callaghan (Dublin)

6. David Clifford (Kerry)

7. Paul Geaney (Kerry)

8. Seán O’Shea (Kerry)

9. Stephen O’Brien (Kerry)

10. Jamie Brennan (Donegal)

11. Michael Murphy (Donegal)

12. Paddy McBrearty (Donegal)

13. Cathal McShane (Tyrone)

14. Mattie Donnelly (Tyrone)

15. Conor Cox (Roscommon)

16. Rían O’Neill (Armagh)

17. Brian Hurley (Cork)

18. Jamie Malone (Clare)

County by county breakdown:

Dublin 13, Kerry 9, Donegal 6, Mayo 4, Tyrone 3, Meath 3, Armagh 2, Roscommon 2, Cavan 1, Clare 1, Cork 1.