Donagh Kelly heads impressive West Cork Entry

Donegal’s Donagh Kelly and Conor Foley are the top seeds for the St Patrick’s Weekend West Cork Rally, round 2 of the Irish Tarmac Championship.

The Frosses man who claimed the West Cork title for a fifth year in a year in 2018 in his trusted Focus WRC will tackle the Munster stages in his newly acquired Skoda Fabia R5.

Craig Breen who won the opening round in Galway along with Josh Moffet, Alaister Fisher and Matt Edwards fill the top 5.

Donegal men Declan Boyle and Manus Kelly are also in the top 20 in R5 machinery.

The modified winner in Galway, Ballybofey’s Damian Tourish and Domhall McAlaney will again hit the road in their Escort and will fight with the likes of Gary Kiernan, John Dalton, former winner Brian Brogan and Finnish WRC great Mikko Hirnoven who returns to Ireland in a Mark 2 Escort.

2019 Clonakilty Park Hotel West Cork Rally Top 50

1 DONAGH KELLY CONOR FOLEY DONEGAL RC2 SKODA FABIA R5

2 CRAIG BREEN PAUL NAGLE ANDORRA RC2 FORD FIESTA R5

3 JOSH MOFFETT KEITH MORIARTY MONAGHAN RC2 FORD FIESTA R5

4 ALISTER FISHER GORDON NOBLE BALLINAMALLARD RC2 FORD FIESTA R5

5 MATT EDWARDS PATRICK WALSH WALES RC2 FORD FIESTA R5

6 SAM MOFFETT JAMES FULTON MONAGHAN RC2 FORD FIESTA R5

7 ROBERT BARRABLE DAMIEN CONNOLLY SWORDS RC2 SKODA FABIA R5

8 DESI HENRY LIAM MOYNIHAN PORTGLENONE RC2 SKODA FABIA R5

9 DAVID BOGIE JOHN ROWAN SCOTLAND RC2 SKODA FABIA R5

10 DECLAN BOYLE BRIAN BOYLE DONEGAL RC2 FORD FIESTA R5

11 MARTIN MCCORMACK BARNEY MITCHELL DRAPERSTOWN RC2 SKODA FABIA R5

12 TOM CAVE JAMES MORGAN WALES RC2 HYUNDAI I20 R5

14 CALUM DEVINE BRIAN HOY CLAUDY RC2 FORD FIESTA R5

15 JONNY GREER KIRSTY RIDDICK BELFAST RC2 FORD FIESTA R5

16 DANIEL CRONIN JJ CREMIN BANTRY RC2 FORD FIESTA R5

17 CATHAN MCCOURT BARRY MCNULTY DROMORE RC2 FORD FIESTA R5

18 STEPHEN WRIGHT DAI ROBERTS MONAGHAN RC2 FORD FIESTA R5

19 MANUS KELLY DONALL BARRETT DONEGAL RC2 HYUNDAI I20 R5

20 ALEX LAFFEY STUART LOUDON UK RC2 FORD FIESTA R5

21 MEIRION EVANS JONATHON JACKSON WALES RC2 HYUNDAI I20 R5

22 STEPHEN MCCANN DENVER RAFFERTY BALLYJAMESDUFF RC2 FORD FIESTA R5

23 BRENDAN CUMISKEY RONAN O KANE LOUTH 24 SKODA FABIA R5

24 PHILIP ALLEN MARK KANE DRAPERSTOWN RC2 SKODA FABIA R5

25 GARY KIERNAN DARREN O BRIEN CAVAN 14 FORD ESCORT MK2

26 JOHN DALTON GWYNFOR JONES WALES 14 DARRIAN T90 GTR

27 MIKKO HIRVONEN JARNO OTTMAN FINLAND 14 FORD ESCORT MK2

28 DAMIEN TOURISH DOMHALL MCALANEY DONEGAL 14 FORD ESCORT MK2

29 FRANK KELLY MICHAEL COADY DUNGANNON 14 FORD ESCORT MK2

30 VIVIAN HAMILL MAC KIERANS BALLYGAWLEY 14 FORD ESCORT MK2

31 BRIAN BROGAN DAMIEN MCGETTIGAN DONEGAL 14 FORD ESCORT MK2

32 DAMIAN TONER JOHN MCGRATH ARMAGH 14 FORD ESCORT

33 DAVID GUEST JONATHON MCGRATH DUNMNAWAY RC2 SKODA FABIA S2000

34 ALAN CARMICHAEL CHRIS WILLIAMS BALLYMENA 24 HYUNDAI I20 R5

35 CAL MCCARTHY EAMONN DULLEA CLONAKILTY 5 CITROEN DS3 R5

36 ENDA MCCORMACK COLIN FITZGERALD NEW YORK RC2 FORD FIESTA R5

37 VINCENT MCSWEENY MICHEAL JKEARNEY BANDON 20 MITSUBISHI EVO 7

38 MICHAEL BOYLE DERMOT MCCAFFERTY DONEGAL RC2 MITSUBISHI EVO 9

39 WILLIAM MAVITTY DES SHERLOCK ENNISKILLEN RC2 MITSUBISHI EVO 9

40 PHILIP COLLINS SHANE BUCKLEY HEREFORDSHIRE 14 FORD ESCORT MK2

41 JOHN BONNER PADDY MCCRUDDEN DUNGLOE 14 FORD ESCORT MK2

42 JACK NEWMAN ANDREW BROWNE ASHBOURNE 14 FORD ESCORT MK2

43 COLIN BYRNE STEPHEN QUIN MIDELTON 14 FORD ESCORT MK2

44 TOM FLAHERTY MARTIN FLYNN GALWAY 14 FORD ESCORT

45 WAYNE EVANS JOHN SMITHWICK WALES 14 FORD ESCORT MK2

46 MARK DOLPHIN BRIAN QUINLAN MIDELTON 14 FORD ESCORT MK2

47 TOMAS DAVIES EURIG DAVIES WALES 14 FORD ESCORT

48 BRIAN O KEEFE SEAN HAYDE CLASHMORE RC2 MITSUBISHI EVO 9

49 KEITH LYONS NIALL BURNS LIMERICK RC2 FORD FIESTA R5

50 MARTYN ENGLAND DAWN ENGLAND SOMERSET 5 FORD FIESTA R5