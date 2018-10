Ulster Junior Cup & Ulster Shield Results

Ulster Junior Cup Results Sunday 28th October, 2018

Bonagee United FC 0 vs 4 Carndonagh FC

Cappry Rovers 1 vs 6 Glengad FC

Cavan Town vs Glenea United

Convoy Arsenal FC 3 vs 2 Aileach FC

FC Lighthouse 2 vs 2 Donegal Town FC Donegal won on pens

Keadue Rovers FC 0 vs 1 Milford United FC

Kilmacrennan Celtic FC 4 vs 3Illies Celtic

Lagan Harps FC 2 vs 9 Killdrum Tigers

Lifford Celtic FC 2 vs 9 Clonmany Shamrock

Rathmullan Celtic 7 vs 2 Drumoghill FC

Redcastle FC 3 vs 2 Cranford FC

Buncrana Hearts 2 V 1 Culdaff FC

Ulster Shield Results – Sunday 28th October, 2018

Clonmany Shamrock 0 vs 3 Glenree United FC

Curragh Athletic FC 2 vs 0 Illies Celtic

Kerrykeel 71 FC 3 vs 0 Cavan Town

Rasheney FC 3 vs 2 Whitestrand United FC

Sporting Ballyjamesduff vs Glenea United

Redcastle Res 4 V 3 QPS Res

Greencastle Res 4 V 1 Dunree United

Gleneely Colts 0 V 1 Cockhill Res

Moville Celtic 4 V 3 Sea Rovers

Clonmany Res 0 V 3 Glenree United

Aileach Res 1 V 3 QPS