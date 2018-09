8 nominations for Donegal Ladies in All Star list

Donegal have received eight nominations in the 2018 TG4 Ladies All Stars.

Ciara Hegarty, Teresa Doherty, Nicole McLaughlin, Deirdre Foley, Katie Herron, Karen Guthrie, Geraldine McLaughlin and Yvonne Bonner are named among the 45 nominees.

Tyrone’s Neamh Woods who captained the Red Hands to All Ireland Intermediate glory is also included.

All Ireland champions Dublin have secured 14 nominations while beaten finalists Cork make up 12-places.

The final fifteen will be revealed at CityWest Hotel on December 1st.

2018 TG4 All Star nominations

Goalkeepers

Ciara Trant (Dublin), Martina O’Brien (Cork), Noelle Gormley (Sligo).

Right Corner Back

Treasa Doherty (Donegal), Martha Byrne (Dublin), Eimear Meaney (Cork).

Full Back

Róisín Phelan (Cork), Nicole McLaughlin (Donegal), Aislinn Desmond (Kerry).

Left Corner Back

Sinéad Burke (Galway), Leah Caffrey (Dublin), Melissa Duggan (Cork).

Right Half Back

Sinéad Goldrick (Dublin), Máire O’Callaghan (Cork), Rachel Kearns (Mayo).

Centre Half Back

Ciara Hegarty (Donegal), Nicola Ward (Galway), Siobhán McGrath (Dublin).

Left Half Back

Niamh Collins (Dublin), Emma Spillane (Cork), Deirdre Foley (Donegal).

Midfield

Lauren Magee (Dublin), Neamh Woods (Tyrone), Ashling Hutchings (Cork)

Olwen Carey (Dublin), Caroline O’Hanlon (Armagh), Katy Herron (Donegal).

Right Half Forward

Ciara O’Sullivan (Cork), Karen Guthrie (Donegal), Carla Rowe (Dublin).

Centre Half Forward

Tracey Leonard (Galway), Noelle Healy (Dublin), Aisling Maguire (Cavan)

Left Half Forward

Lyndsey Davey (Dublin), Eimear Scally (Cork), Aishling Moloney (Tipperary).

Right Corner Forward

Geraldine McLaughlin (Donegal), Sinéad Aherne (Dublin), Áine O’Sullivan (Cork).

Full Forward

Doireann O’Sullivan (Cork), Yvonne Bonner (Donegal), Niamh McEvoy (Dublin).

Left Corner Forward

Orla Finn (Cork), Nicole Owens (Dublin), Sarah Houlihan (Kerry).

County by county breakdown:

14 Dublin

12 Cork

8 Donegal

3 Galway

2 Kerry

1 Armagh

1 Cavan

1 Mayo

1 Sligo

1 Tipperary

1 Tyrone