Eight changes for Tyrone ahead of Kerry clash

The Tyrone team to play Kerry in the final game of the National League campaign has been named with eight changes from the side that defeated Mayo in Castlebar last weekend.

Cathal McShane, Colm Cavanagh, Matthew Donnelly, Peter Harte, Lee Brennan, Pádraig Hampsey and Frank Burns are the seven players to retain their places.

Injuries picked up by Hugh Pat Mc Geary and Niall Sludden mean they miss out.

Tyrone team to play Kerry on Sunday

1 Niall Morgan Éadan na dTorc

2 Pádraig Hampsey Oileán a’Ghuail

3 Ronan McNamee Achadh Uí Aráin

4 Aidan McCrory Aireagal Chiaráin

5 Ronan McNabb An Droim Mhór

6 Frank Burns Cabhán a’Chaortainn

7 Rory Brennan Trí Leac

8 Colm Cavanagh An Mhaigh

9 Declan McClure Cluain Eo

10 Matthew Donnelly (C) Trí Leac

11 Peter Harte Aireagal Chiaráin

12 Conal McCann Coill an Chlochair

13 Lee Brennan Trí Leac

14 Cathal McShane E. R. Uí Néill

15 Ronan O’Neill An Ómaigh

16 Mickey O’Neill Cluain Eo

17 Brendan Burns Cabhán a’Chaortainn

18 Michael Cassidy Ard Bó

19 Harry Loughran An Mhaigh

20 Cathal McCarron Athí

21 Ben McDonnell Aireagal Chiaráin

22 Kieran McGeary Cabhán a’Chaortainn

23 Michael McKernan Oileán a’Ghuail

24 Ciaran McLaughlin An Ómaigh

25 Conor Meyler An Ómaigh

26 David Mulgrew Ard Bó

27 Padraig McNulty Dún Geanainn