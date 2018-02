Tyrone ring the changes for McKenna Cup Final

Tyrone Manager Mickey Harte has made wholesale changes to the Tyrone line up for Saturday’s McKenna Cup Final against Donegal at the Athletic Grounds in Armagh.

There’s 14 changes into total with Cathal McCarron the only player to remain in the starting 15.

Darren McCurry, a second half sub in the Kildare win last Sunday, has been named in the forward line.

Colm Cavanagh who won the All Ireland Intermediate title with Moy is back and will line out in the Tyrone midfield.

Tyrone team to play Donegal in McKenna Cup Final.

No. Name Club 1 Mickey O’Neill Cluain Eo 2 Aidan McCrory Aireagal Chiaráin 3 Cathal McCarron An Droim Mhór 4 Brendan Burns Cabhán a’Chaortainn 5 Michael Cassidy Ard Bó 6 Ronan McNabb An Droim Mhór 7 Kieran McGeary Cabhán a’Chaortainn 8 Colm Cavanagh An Mhaigh 9 Ben McDonnell Aireagal Chiaráin 10 Declan McClure Cluain Eo 11 Harry Loughran An Mhaigh 12 Conal McCann Coill an Chlochair 13 Darren McCurry Éadan na dTorc 14 Ronan McHugh Achadh Uí Aráin 15 Ronan O’Neill An Ómaigh 16 Niall Morgan Éadan na dTorc 17 Matthew Donnelly Trí Leac 18 Pádraig Hampsey Oileán a’Ghuail 19 Peter Harte Aireagal Chiaráin 20 Connor McAliskey Cluain Eo 21 Hugh Pat McGeary Cabhán a’Chaortainn 22 Ciaran McLaughlin An Ómaigh 23 Padraig McNulty Dún Geanainn 24 Cathal McShane E. R. Uí Néill 25 Conor Meyler An Omaigh 26 Niall Sludden An Droim Mhór

Saturday’s McKenna Cup between Donegal and Tyrone will be LIVE from 6pm on Highland Radio and online at wwww.highlandradio.com in association with GAL OIL, Clady Bridge – Castlefin, Your One Stop Shop for all your fuel needs, with top rates given on sterling.