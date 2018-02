Tyrone make five changes for Dublin battle

Tyrone Manager Mickey Harte has changed a third of his line up for Saturday’s evening’s visit of the All Ireland champions Dublin.

In total there’s five changes from the side which lost to Galway last weekend.

Omagh’s Ciaran McLaughlin will make his National Football League debut on his home pitch at Healy Park.

Cathal McCarron, Declan Mc Clure, Richie Donnelly and Lee Brennan come into the side.

Michael Kernan, Ronan McNamee, Paddy McNulty, Conal McCann and Darren McCurry miss out.

Tyrone side to play Dublin at Healy Park, Omagh on Saturday 3rd February. Throw In 7pm.

1 Niall Morgan Éadan na dTorc

2 Ciaran McLaughlin An Omaigh

3 Cathal McCarron An Droim Mór

4 Hugh Pat McGeary Cabhán a’Chaortainn

5 Tiernan McCann Coill an Chlochair

6 Pádraig Hampsey Oileán a’Ghuail

7 Peter Harte Aireagal Chiaráin

8 Matthew Donnelly Trí Leac

9 Declan McClure Cluain Eo

10 Richard Donnelly Trí Leac

11 Niall Sludden An Droim Mhór

12 Kieran McGeary Cabhán a’Chaortainn

13 Lee Brennan Trí Leac

14 Cathal McShane E. R. Uí Néill

15 Connor McAliskey Cluain Eo

16 Mickey O’Neill Cluain Eo

17 Mark Bradley Coill an Chlochair

18 Rory Brennan Trí Leac

19 Frank Burns Cabhán a’Chaortainn

20 Conall McCann Coill an Chlochair

21 Aidan McCrory Aireagal Chiaráin

22 Michael McKernan Oileán a’Ghuail

23 Ronan McNabb An Droim Mór

24 Ronan McNamee Achadh Uí Aráin

25 Padraig McNulty Dún Geanainn

26 Ronan O’Neill An Omaigh