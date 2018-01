Experimental Derry to play Ulster University

Derry start 2018 against Ulster University on Wednesday in the McKenna Cup at Celtic Park.

New manager Damian McErlain has gone with a youthful line up with the bulk of the starting 15 made up of last year’s minor and u21 teams.

Ulster minor winners in 2017, Conor McCluskey, Paudi McGrogan and Callum Brown join Conor Doherty and Patrick Coney plus a further six of the Ulster U21 finalists, Jack Doherty, Patrick Kearney, Michael McEvoy, Ben McKinless, Jordan Curran and Peter Hagan.

Eoghan Rua’s Ruairi Mooney also makes his senior debut.

Derry team to play Ulster University.

1 – Ben McKinless – Baile an Doire

2 – Conor McCluskey – Machaire Fíolta

3 – Kevin Johnston – Dún Geimhin

4 – Ruairi Mooney – Eoghan Rua

5 – Padraig McGrogan – Droichead Nua

6 – Michael McEvoy – Machaire Fíolta

7 – Jordan Curran – Nuachongbháil

8 – Jack Doherty – Gleann

9 – Patrick Kearney – Suaitreach

10 – Conor Doherty – Droichead Nua

11 – Ciarán McFaul – Gleann

12 – Patrick Coney – An Lúb

13 – Enda Lynn – Grianloch

14 – Callum Brown – Léim a’ Mhadaidh

15 – Peter Hagan – Beannchar

16 – Oran Hartin – Léim a’ Mhadaidh

17 – Liam McGoldrick – Eoghan Rua

18 – Conor McAtamney – Suaitreach

19 – Mark Lynch – Beannchar

20 – Seán McKeever – Dún Geimhin

21 – Niall Toner – Leamhaigh

22 – James Kielt – Cill Ria