Derry team named for All Ireland Minor Final

The Derry team to play Kerry in Sunday’s All Ireland Minor Football Final has been named.

The starting 15 shows one change from the side that lined out from the whistle in the semi final win over Dublin.

Ballinascreen’s Mark Bradley comes into the half forward line in place of Bellagh’s Odhran Quinn

The Derry team to play Kerry below

1-Oran Hartin-Limavady

2-Oran McGill-Glen

3-Conor McCluskey-Magherafelt

4-Sean McKeever-Dungiven

5-Simon McErlain-Magherafelt

6-Padraig McGrogan-Newbridge

7-Conleth McShane-Bellaghy

8-Oisin McWilliams-Swatragh

9-Dara Rafferty-Drumsurn

10-Paddy Quigg-Kilrea

11-Richie Mullan-Dungiven

12-Martin Bradley-Ballinascreen

13-Ben McCarron-Steelstown

14-Lorcan McWilliams-Swatragh

15-Mark McGrogan-Newbridge

16-Odhran Lynch-Magherafelt

17-Callum Brown-Limavady

18-Declan Cassidy-Bellaghy

19-Jon Paul Devlin-Ballinascreen

20-Tiarnan McHugh-Drumsurn

21-Fergal Mortimer-Craigbane

22-Conor Quinn-Bellaghy

23-Odhran Quinn-Bellaghy

24-Matthew Smyth-Ballinderry

25-Alex Doherty-Glen

26-Damon Gallagher-Bellaghy

27-Peadar McLaughlin-Kilrea

28-Cormac Murphy-Magherafelt

29-Ryan Scullion-Ballinascreen

30-Lorcan Spier-Bellaghy

31-Tiarnan Walsh-Swatragh