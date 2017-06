Rodgers and McKaigue to start for Derry in Nicky Rackard Final

Derry and Slaughtneil’s dual players Brendan Rodgers and Chrissy McKaigue will return to the county’s hurling line up for Saturday’s Nicky Rackard Final against Armagh at Croke Park.

The duo who missed the semi final win over Monaghan will be two of seven Sluaghtneil players in the starting fifteen.

Cian Waldron who plays his hurling with Cuala in Dublin starts in the full forward line.

Derry team to play Armagh in the Nicky Rackard Cup Final

1. Darryl McDermott-Dioraíl Mac Diarmada-Beannchar

2. Paddy Turner-Pádraig Tornóir-An Suaitreach

3. Sean Cassidy-Seán Ó Caiside-Sleacht Neil

4. Darragh McCloskey-Dáiraigh Mac Bhloscaidh-Beannchar

5. Paul Cleary-Pól Ó Cléirigh-Baile Na Scríne

6. Oisin McCloskey-Oisín Mac Bhloscaidh-Beannchar

7. Liam Óg Hinphey-Liam Ó hIonfaoidh-Caoimhín Ó Loingsigh

8. Conor McAllister-Conchúr Mac Alastair-Sleacht Neil

9. Christopher McKaigue-Críostóir Mac Thaidhg-Sleacht Neil

10. Gerald Bradley-Gearard Ó Brolcháin-Sleacht Neil

11. Meehaul McGrath-Mícheál Mac Graith-Sleacht Neil

12. Alan Grant-Ailéin Grant-Na Magha

13. Brendan Rogers-Breandán Mac Ruairí-Sleacht Neil

14. Brian Cassidy-Brian Ó Caiside-Sleacht Neil

15. Cian Waldron-Cian Mac Bhaildrín-Cuala