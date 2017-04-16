Donegal Junior League – Results

Brian McCormick Sports Premier:
Killdrum Tigers 0 Drumoghill FC 2
Kilmacrennan Celtic FC 0 Glenea United 2
Kilmacrennan Celtic FC 0 Drumoghill FC 3
Drumoghill FC 3 Convoy Arsenal FC 0
Glenea United 2 Killdrum Tigers 0
Milford United FC 1 Rathmullan Celtic 2
CT Ball Division 2:
Lifford Celtic FC 1 Drumkeen United 0
Eany Celtic FC 2 Letterbarrow Celtic FC 1
Whitestrand United FC 6 Eany Celtic FC 0
Dunkineely Celtic FC 0 Ballybofey United FC 1
Cranford FC 0 Letterbarrow Celtic FC 3
Glencar Inn Saturday Division:
Orchard FC 1 Drumbar FC 0
Dunlewey Celtic 0 Arranmore United 6
Old Orchard Sat Reserve Division:
Castlefin Celtic 3 Erne Wanderers FC 0
Keadue Rovers FC 1 Kilmacrennan Celtic FC 1