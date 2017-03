Tyrone make two changes for Mayo league encounter

Tyrone football manager Mickey Harte has made two changes from the side that started in last week’s defeat to Donegal for Sunday’s tie in Omagh with Mayo..

Niall Morgan returns in goal for Mickey O’Neill while Padraig Hampsey returns to the full back line with Conor McShane dropping out.

Tyrone need a win if they’re to have hope of making the Division 1 final.

Tyrone team to play Mayo

1 – Niall Morgan – Éadan na dTorc

2 – Pádraig Hampsey – Oileán a’Ghuail

3 – Ronan McNamee – Achadh Uí Aráin

4 – Cathal McCarron – An Droim Mór

5 – Rory Brennan – Trí Leac

6 – Justin McMahon – An Omaigh

7 – Tiernan McCann – Coill an Chlochair

8 – Colm Cavanagh – An Mhaigh

9 – Declan McClure – Cluain Eo

10 – Kieran McGeary – Cabhán a’Chaortainn

11 – Niall Sludden – An Droim Mhór

12 – Peter Harte – Aireagal Chiaráin

13 – Mark Bradley – Coill an Chlochair

14 – Sean Cavanagh (c) – An Mhaigh

15 – Matthew Donnelly – Trí Leac