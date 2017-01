GAA Preview: John Lynch on Tyrone vs Fermanagh

After a strong victory over a young Donegal side, Tyrone now ready themselves for a semi-final clash with Fermanagh tomorrow.

Tyrone have made eight changes ahead of the game with Ronan McNabb and Lee Brennan returning to the side. And, after a return from college duty, Mark Bradley and Conor Meyler return to the squad.

Tom Comack spoke to former Tyrone defender, John Lynch who, despite Tyrone’s strong campaign thus far, felt his county were stronger in last year’s competition…

Tyrone Line-up

1 – Mickey O’Neill – Cluain Eo

2 – Aidan McCrory – Aireagal Chiaráin

3 – Ronan McNamee – Achadh Uí Aráin

4 – Cathal McCarron – An Droim Mór

5 – Ronan McNabb – An Droim Mhór

6 – Tiernan McCann – Coill an Chlochair

7 – Peter Harte – Aireagal Chiaráin

8 – Colm Cavanagh – An Mhaigh

9 – Padraig McNulty – Dún Geanainn

10 – Declan McClure – Cluain Eo

11 – Niall Sludden – An Droim Mhór

12 – Niall McKenna – Domhnach Mór

13 – Darren McCurry – Éadan na dTorc

14 – Cathal McShane – E. R. Uí Néill

15 – Lee Brennan – Trí Leac

16 – Niall Morgan – Éadan na dTorc

17 – Mark Bradley – Coill an Chlochair

18 – Sean Cavanagh – An Mhaigh

19 – Matthew Donnelly – Trí Leac

20 – Pádraig Hampsey – Oileán a’Ghuail

21 – Cahir McCullagh – An Caisleán Glas

22 – Ronan McHugh – Achadh Uí Aráin

23 – Justin McMahon – An Omaigh

24 – Conor Meyler – An Omaigh

25 – Jonathan Monroe – An Charraig Mhór

26 – Ronan O’Neill – An Omaigh