GAA Preview: Derry hoping to reach Dr McKenna Cup final

Derry travel to the Athletic Grounds to take on Monaghan in the Dr McKenna Cup semi-final, tomorrow at 2pm.

After a conclusive victory over Queens University, Derry topped Section A after Armagh fell to defeat away to Down.

The Oak Leaf county have made several changes to their side ahead of the clash; with Ben McKinles replacing Conor McLaron in goals and Conor McGrogan coming in at corner back for Ciaran Mullan.

Tom Comack spoke to former Derry player, Conleith Gilligan, who has been impressed by his county so far..

Derry Line-up

1. Ben McKinless – Beircheart Mac Fionn-laidh – Baile an Doire

2. Conor McGrogan – Conchúr Mac Gruagáin – Droichead Nua

3. Conor Nevin – Conchúr Ó Cnáimhin – Baile an Doire

4. Ronan Murphy – Ronan Ó Murchú – Baile na Scrine

5. Neil Forester – Néill Fuireastar – Baile an Stil

6. Oisin Duffin – Oisín Ó Duifinn – Baile an Doire

7. Michael Warnock – Miceál Giolla Mhearnóg – An Gleann

8. Conor McAtamney – Conchúr Mac an Tiompánaigh – Suitreach

9. Aidan McLaughlin – Aodhán Mac Lochlainn – Carraig Bhan

10. Enda Lynn – Éanna Ó Loinn – Grianloch

11. James Kielt – Séamas Ó Caoilte – Cill Ria

12. Peter Hagan – Peadar Ó hÁgáin – Beannchar

13. Mark Lynch – Marchas Ó Liongsigh – Beannchar

14. Ryan Bell – Rian Mac Giolla Mhaoil – Baile an Doire

15. Niall Loughlin – Naíll Mac Lochlainn – Grianloch

16. Thomas Mallon – Tomás Ó Maoilaoin – An Lub

17. Patrick Coney – Padraig Ó Cuana – An Lub

18. Gavin O’Neill – Gabhann Ó Neill – Beannchar

19. Emmett McGuckin – Eiméid Mag Eochain – Machaire Foilta

20. Benny Heron – Breandán ÓhEarain – Baile na Scrine

21. Carlus McWilliams – Carlus Mac Uilliam – Baile na Scrine

22. Patrick Kearney – Padraig Ó Cearnaigh – Suitreach

23. Mark Craig – Marchas Craig – Dún Geimhin

24. Jason Rocks – Séamas Mac Concharraige – An Lúb

25. Niall Keenan – Néill Ó Cianáin – Seanmhullach

26. Niall Toner – Néill Ó Tomhnair – Leamhaigh

27. Oisin Hegarty – Oisín Ó hÉigeartaigh – An Gleann

28. Jack Doherty – Seac Ó Dochairtaigh – An Gleann

29. Danny Tallon – Dónall Talún – An Gleann

30. Conor McLarnon – Conchúr Mac Giolla Earnáin – Machaire Fiolta

31. Barry Grant – Barra Grant – Baile na Scrine